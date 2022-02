Juve, Allegri: "Vlahovic debutta in Champions, va protetto”

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa l'andata degli ottavi di finale di Champions League a Villarreal. La Juve è reduce dal deludente 1-1 con il Torino, ma in Europa vuole cambiare faccia, nonostante ci siano parecchie assenze, tra cui quella di Dybala. Gli spagnoli di Emery l'anno scorso hanno conquistato l'Europa League e in casa possono contare su un tifo particolarmente caldo.

Allegri: “Non è un ottavo dall'esito scontato” Massimiliano Allegri presenta così la sfida europea: “Non è un ottavo scontato. Loro vengono da un periodo molto buono come noi, è una squadra che ha tecnica con un allenatore molto bravo. Sarà una partita molto tattica dove bisogna stare attenti ai dettagli e avere pazienza. Contro il Torino abbiamo fatto una buona partita. Per le cose ci vuole molta calma ed equilibrio. Vlahovic domani debutta in Champions, e non possiamo addossargli tante responsabilità. Bisogna proteggerlo, come ho protetto i giocatori più giovani e con meno esperienza”.

Allegri: “Con Atalanta e Torino due buone partite” Risponde a chi parla di una Juve non all'altezza nelle ultime uscite pareggiate: “Non sono d'accordo sulle difficoltà con Atalanta e Torino. La Juve ha fatto una buona partita. Noi siamo passati da arrivare forse quarti ad essere una squadra che deve vincere lo scudetto ci vuole molta calma e pazienza”. Ancora su Vlahovic: “Quando avrà giocato 60/70 partite in Champions sarà un giocatore diverso, ma non è una questione tecnica ma di testa. Bisogna fare un passetto alla volta con i giocatori e con la squadra. Non posiamo fare tutto e subito. Stiamo facendo un percorso ottimo. Noi giochiamo per vincere".