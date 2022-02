Champions, la Juve si qualifica ai quarti di finale se...

ROMA - La Juventus ha pareggiato 1-1 in casa del Villarreal nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League . Il passaggio del turno ai quarti si deciderà nella sfida di ritorno, in programma all’Allianz Stadium di Torino mercoledì 16 marzo alle ore 21. Da questa edizione di Champions League, i gol in trasferta non valgono più doppio. Nella fase a eliminazione diretta, quindi, passa il turno la squadra che segna più gol rispetto all'altra. Vediamo le combinazioni possibili per il passaggio del turno della Juve ai quarti di finale nella partita di ritorno a Torino contro il Villarreal.

La Juve passa ai quarti se...

Senza la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, la Juventus non potrà difendere il pareggio di 1-1 rimediato in Spagna (lo 0-0 sarebbe bastato al ritorno). La formazione di Allegri, per qualificarsi ai quarti, dovrà vincere con qualsiasi risultato. In caso di qualsiasi pareggio (0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo) al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai tempi supplementari. E se il pari persisterà anche alla fine dei supplementari, la qualificazione si deciderà ai calci di rigore. La Juve, infine, se perde contro il Villarreal con qualsiasi risultato sarà eliminata dalla Champions.