Juve tra sogno scudetto e Coppa Italia: la squadra si carica via social

Missione compiuta per la Juventus, che torna da Empoli con tre punti fondamentali in un momento chiave della stagione. Pur sofferto, infatti, il successo del “Castellani” ha permesso ai bianconeri di mettere pressione contemporaneamente su chi insegue, ovvero l'Atalanta, impegnata lunedì contro la Sampdoria, ma anche su chi sta davanti.

La Juve continua a volare: ora testa alla Coppa Italia Il gruppo bianconero ha inoltre preso ulteriore fiducia in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì 2 marzo al “Franchi”, partita che vedrà Dusan Vlahovic nei panni dell'attesissimo e con ogni probabilità fischiatissimo ex. La serie positiva della Juve, giunta a 13 partite con otto vittorie e cinque pareggi, fa comunque dei bianconeri la miglior squadra degli ultimi tre mesi di campionato e ha ridotto il gap dal primo posto a soli sette punti.

Danilo carica la Juve: "Ci sono partite in cui conta solo vincere" Abbastanza per festeggiare adeguatamente il successo di Empoli, come hanno puntualmente fatto diversi giocatori della Juventus via social. Tra questi Luca Pellegrini, che è tornato a giocare una partita intera dopo due mesi disputando una prestazione di buon livello. “Bello tornare a fare 90 minuti dopo 2 mesi, e ritrovare i 3 punti! #finoallafine" il post Instagram dell’ex romanista, che ha agito sulla fascia sinistra con dalla parte opposta Danilo, ormai una certezza per la Juventus e sempre più inserito nel “mondo” bianconero come si evince dal post pubblicato come didascalia a una foto che lo vede superare in velocità il capitano dell’Empoli Filippo Bandonelli. “Ci sono partite in cui serve questo: vincere e basta! Forza Juve!" ha scritto il brasiliano, chiaro messaggio volto a sorvolare sulla prestazione della Juventus, che ha sofferto l’Empoli per larghi tratti di partita.