Spezia, Samp e Salernitana: Juve, tre vittorie per lo scatto

TORINO - I conti di Max. Non siamo ancora all’ultimo chilometro di corsa ma il gruppo si sta già posizionando per lanciare la volata di aprile e maggio. Napoli, Milan e Inter sono i “corridori” posizionati meglio ma la Juve non si è ancora arresa e cerca di riportarsi sui migliori per rientrare prepotentemente in gioco. Massimiliano Allegri continua a giocare a nascondino e a ribadire che lo scudetto non è un traguardo possibile perché la quota titolo è, secondo i suoi calcoli, a 84-85 punti. Limite non raggiungibile dai bianconeri che, vincendo tutte le undici gare rimanenti, potrebbero arrivare al massimo a 83. Strano che il tecnico abbia posto l’orizzonte proprio un passo più in su? Il forte sospetto è naturalmente di no.