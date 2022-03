Higuain aspramente criticato in Mls. L'avversario: "E' patetico"

“Gonalo Higuain? E’ patetico, la sua presenza in campo è negativa per i suoi compagni”. Il commento, tranchant - sull’ex attaccante di Juve, Milan, Chelsea e Napoli è stato – arriva da uno dei nuovi avversari del Pipita, da quando è andato a giocare in Mls con la maglia dell’Inter Miami, club presieduto da David Beckham. Si tratta di Fabian Herbers, attaccante tedesco del DC United, squadra affrontata proprio nella prima giornata della stagione 2022: 0-0 il risultato finale.