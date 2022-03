Juve, Allegri: "Dybala, nuovo risentimento: con lo Spezia sarà ancora out"

“Le insidie contro lo Spezia? La squadra di Thiago Motta ha vinto in quattro trasferte. E’ una squadra che, nonostante lotti per la salvezza, non ha paura a proporre un calcio offensivo”. Parola di Massimiliano Allegri , che ha presentato così il match casalingo della sua Juventus contro lo Spezia . Il tecnico livornese ha proseguito: “Poi si tratta di un momento dell’anno in cui tutti i punti diventano particolarmente pesanti e diventa difficile contro tutti. Ci sarà lo stadio pieno e vogliamo portare a casa la vittoria”.

Rugani e gli infortunati. Dybala si ferma nuovamente

Quindi, il punto sull'infermeria, che pian piano si sta svuotando. Arriva, tuttavia, una nuova tegola per quanto riguarda Paulo Dybala: “Daniele Rugani è recuperato e, molto propbabilmente partirà da titolare. Bonucci e Chiellini sono ancora ko, così come De Sciglio, che non verrà convocato. Alex Sandro spero di recuperarlo col Villarreal. Bernardeschi è tornato al 100% ma non me la sento di azzardarlo tittolare. Dybala, purtroppo, sarà ancora fuori: è uscito anzitempo dall’allenamento con un risentimento al flessore, anche se non nella stessa zona”.