Il gesto di Cuadrado: lo ha ammesso all'arbitro durante Sampdoria-Juve

Bel gesto di fair play per Juan Cuadrado durante il match tra la Sampdoria e la Juventus a Marassi. Al 69' della partita del Ferraris, sul risultato di 2-0 per i bianconeri, Sabiri serve al limite Augello che da fuori area calcia in porta. La palla esce e inizialmente l'arbitro Paolo Valeri assegna la rimessa da fondo campo: la decisione del direttore di gara viene invertita dopo l'ammissione dell'esterno colombiano di averla deviata in corner. Un gesto da applausi, tanto che Augello stesso va a stringere la mano al giocatore sudamericano, che impreziosisce una partita già positiva: l'ex Chelsea è stato decisivo nel primo tempo in occasione della rete del vantaggio, quando partito in contropiede ha servito Moise Kean che ha poi causato l'autogol di Yoshida.