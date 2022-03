Tottenham, Conte: "Paratici al Psg? Dovete chiederlo a lui"

Paratici al Psg? Conte dribbla la domanda

Intervenuto in conferenza stampa in occasione della vigilia del match di Premier League contro il Brighton, l'ex tecnico di Inter e Juventus Antonio Conte ha parlato del direttore generale Paratici e del futuro che lo attenderà: "È una domanda che dovreste fare a lui, non posso parlare per un’altra persona, non è rispettoso parlare di altri. Stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo per 10 anni alla Juventus e che vuole lavorare benissimo anche al Tottenham, essendo arrivato qui da pochi mesi ed è desideroso di aprire un ciclo importante e vincente. Poi, per il resto non so dire nulla”. Una chiara presa di posizione da parte del tecnico leccese che preferirebbe parlare del suo Tottenham e non dei rumors di mercato che orbitano intorno alla dirigenza degli Spurs.

Paratici: "Penso a lungo termine"

L'ex amministratore delegato della Juventus ha però specificato più volte che la sua esperienza in terra londinese non sarà passeggera. O almeno secondo i suoi piani: "Sono una persona che non rimarrebbe mai per sei mesi, un anno, due anni in un club. Le mie ultime esperienze sono state di 11 e sei anni. Voglio pensare a lungo termine, costruire qualcosa: questo è il nostro obiettivo". Pe Paratici il Tottenham ha tutto "per costruire qualcosa di grande". Il dirigente però è nei pensieri dello sceicco del Psg Nasser A-Khelaifi, che potrebbe anche essere disposto a sbaragliare le carte sul mercato con l'obiettivo di avviare un nuovo ciclo a Parigi.