Evra duro con la Juve: "Allegri sta facendo i miracoli"

Evra assolve Allegri: "Alla Juve manca qualità"

Inviato di Prime Video a bordocampo dell’Allianz Stadium Evra ha assolto Max Allegri, puntando il dito sulla, scarsa, secondo il francese, qualità della rosa juventina: "Sono deluso dal volto che ha fatto vedere la Juve questa sera - lo sfogo di Evra - Anche in campionato Max sta facendo miracoli perchè in questa rosa non c'è qualità, soprattutto a centrocampo. Noi avevamo Marchisio, Vidal, Pirlo... Oggi ad Arthur non ho visto fare un cambio di gioco: era questo quello che contava fare stasera".