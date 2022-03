Tebas: "La nuova Superlega sarà un altro fallimento"

A quasi un anno di distanza dall'annuncio della nascita Superlega , progetto che avrebbe cambiato la storia del calcio, fallito pochi giorni dopo, il tema resta ancora caldo. Juve , Barcellona e Real Madrid non sembrano ancora aver abbandonato l'idea di una competizione alternativa a quella della Uefa . Il presidente de LaLiga , Javier Tebas , torna sulla questione in occasione presentazione della quarta edizione de 'LaLiga Genuine Santander'.

Tebas: "Nuovo progetto senza le squadre inglesi"

"Florentino non perde mai, è sempre pronto a qualcosa. La Superlega è un concetto iniziato tanti anni fa ed è più personale di Florentino che del Real Madrid". Esordisce così Javier Tebas, che lancia una stoccata al numero uno dei Blancos, Florentino Perez. Successivamente, la maggiore carica del campionato spagnolo, in riferimento a Juve, Barcellona e Real Madrid, afferma: "Stanno lavorando a un altro progetto, che sarà ancora una volta un fallimento, senza le squadre inglesi, e che non va solo contro la UEFA, ma contro la Premier League".

Tebas sul nuovo FPF: "La sostenibilità è un aspetto molto importante"

Dopo le parole sulla Superlega, Javier Tebas commenta il nuovo Fair Play Finanziario, sul quale la Uefa è al lavoro. "Abbiamo partecipato molto a questo progetto. Pensiamo che sia andato tutto bene. La sostenibilità è un aspetto molto importante dell’economia del calcio, quasi al di sopra della competitività. Nel calcio professionistico ci sono migliaia di posti di lavoro che dipendono da questo sport ed è importante che sia sostenibile economicamente".