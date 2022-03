Juve, riprendono gli allenamenti in vista dell'Inter

Ripresa degli allenamenti in casa Juventus nella settimana caratterizzata dalla pausa riservata alle nazionali. Il gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri , ovviamente a ranghi ridotti per via dei diversi giocatori impegnati con le rispettive selezioni, si è ritrovato questo pomeriggio al centro sportivo bianconero della Continassa in vista della lunga preparazione al match di rientro contro l'Inter.

Juve: primo allenamento in vista del big-match contro l'Inter del 3 aprile

Al termine della sosta, infatti, tornerà la Serie A e i bianconeri saranno subito attesi dal big match del Derby d’Italia, in programma all’Allianz Stadium domenica 3 aprile alle 20,45. Con i calciatori rimasti a disposizione la sessione di allenamento odierna si è focalizzata su torelli ed esercizi di possesso palla, alternati a corsa a secco. Domani allenamento in programma al mattino.

Juve: Bernardeschi e Vlahovic "a parte"

Nella prima seduta settimanale dopo i giorni di riposo seguiti al successo casalingo per 2 a 0 contro la Salernitana - di cui Federico Bernardeschi, non convocato da Roberto Mancini in Nazionale, non ha usufruito allenandosi da solo per riprendere il prima possibile la forma migliore - si è allenato a parte Dusan Vlahovic, che non ha potuto rispondere alla convocazione della Serbia per via di un fastidio all'inguine.