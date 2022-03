Dybala, nel lungo addio alla Juve subito un gol all'Inter

TORINO - Il lungo addio inizia con un gol in partitella. Paulo Dybala è tornato ieri alla Continassa e ha ripreso ad allenarsi. Tutto normale, come un giorno di lavoro qualsiasi, anche se di normale c’era ben poco. Perchè era il primo allenamento dopo i giorni di pausa seguiti alla vittoria sulla Salernitana , dopo la visita in Procura per l’inchiesta sui bilanci del club e, soprattutto, dopo la bufera del mancato rinnovo del contratto . Dagli applausi dello Stadium e dall’abbraccio con Massimiliano Allegri alla mancata conferma, alla prima seduta da precario: il mondo della Joya si è capovolto molto rapidamente. Che non fosse semplice la strada verso il prolungamento del matrimonio con la Signora era fin troppo chiaro ma forse neppure l’argentino si attendeva un epilogo del genere. E invece la porta del futuro in bianconero gli è stata sbarrata. Uno choc non indifferente per Paulo, che aveva sempre manifestato la volontà di rimanere.

Juve-Dybala, l'unico pensiero è l'Inter

Adesso è tempo di ripartire e di chiudere al meglio un’avventura lunga sette anni e (finora) 113 gol. C’è un aspetto che non è mutato in questi giorni burrascosi: la volontà di tornare al top e di concludere la vita juventina al massimo. Possibilmente non esclusivamente con l’obiettivo minimo del quarto posto ma con un titolo. Magari quella coppa Italia che è la prospettiva ragionevolmente più alla portata della Juve, che non intende chiudere la prima stagione dopo undici anni senza un trofeo. Ieri è stato il momento di rimettersi in marcia verso la volata conclusiva di aprile e maggio. Dybala si è allenato in mattinata e non ha cambiato atteggiamento a causa degli eventi, anzi. E’ il Paulo di sempre: applicato, motivato, desideroso di terminare nel migliore dei modi la sua esperienza italiana. Ha visto Allegri, certo, ma con il tecnico non c’è stato alcun confronto, alcun colloquio. D’altra parte, i rapporti tra i due non appaiono deteriorati. L’unico pensiero della Joya è l’Inter; l’unica volontà è di conquistarsi una maglia da titolare nello scontro diretto con i nerazzurri cui ha segnato un gol memorabile nel marzo 2020, subito prima dello stop per la pandemia, e il rigore del pari nella gara di andata. Una rete ai nerazzurri allo Stadium potrebbe essere un dolce ricordo da lasciare ai tifosi bianconeri. Un gol l’ha fatto, per il momento, ieri in partitella, giocata a ranghi misti tra i pochi “grandi” rimasti alla Continassa e i ragazzi dell’Under 23 e dell’Under 19. L’eventuale chiacchierata con Max avverrà in prossimità dell’Inter quando si entrerà nel merito della partita. Il tecnico conterà su di lui per l’assalto alla qualificazione in Champions e alla coppa Italia; Dybala, dal canto suo, ha intenzione innanzitutto di ritrovare la migliore condizione fisica e di giocarsi al massimo ogni chance che avrà a disposizione.

