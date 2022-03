Cristiano Ronaldo sbotta: "Il mio futuro lo decido solamente io"

Cristiano Ronaldo: "Se voglio continuare a giocare, lo farò"

Intervenuto alla conferenza stampa di vigilia del match, Ronaldo è parso particolarmente nervoso, affrontando a muso duro i giornalisti che hanno chiesto lumi sul proprio futuro professionale: “Inizio a sentire troppe persone che mi fanno la stessa domanda. Decidere sul mio futuro spetta unicamente a me e a nessun altro. Se voglio continuare a giocare lo farò. Decido io. Punto”.

"Portogallo favorito? Io lo sono sempre..."

Ronaldo è stato piuttosto schietto e deciso, e tutt'altro che... modesto, anche nel presentare la partita e le chances del Portogallo: “Sarà una finale, sappiamo che se vinceremo andremo al Mondiale e se perderemo resteremo a casa, per questo dovremo farci trovare pronti e affrontare la partita con l’ottimismo necessario per poter vincere. Favoriti? Non capisco la domanda, ma io mi considero sempre favorito, che giochi in casa o in trasferta”. Niente scaramanzia, quindi, per CR7...: "Non può esistere un Mondiale senza di me? Qui si ragione come gruppo, non come singoli. Diciamo allora che non esiste un Mondiale senza Portogallo - ha concluso l'ex juventino - La Macedonia finora ha sorpreso tutti, ma non sorprenderà noi. Il Portogallo è più forte e andrà al Mondiale".