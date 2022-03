Bonucci su Demiral: "Ha fatto bene ad andare all'Atalanta"

In vista di Italia-Turchia , Leonardo Bonucci ha parlato di un suo ex compagno alla Juve che ritroverà questa sera in campo da avversario, Merih Demiral . Il difensore turco, che ha lasciato i bianconeri la scorsa estate per vestire la maglia dell' Atalanta , è diventato uno dei punti fermi della squadra di Gian Piero Gasperini .

Bonucci: "Deve giocare per continuare a migliorarsi"

In un'intervista rilasciata al media turco 'TRT Spor', Bonucci ha commentato la decisione presa da Demiral, ovvero lasciare la Juve per l'Atalanta: "La scelta di andare all’Atalanta è stata la migliore per lui. Deve giocare per continuare a migliorarsi per cui ritengo abbia fatto bene”. A confermare le parole del centrale bianconero, sono le 32 presenze stagionali e i due gol realizzati da Demiral in nerazzurro.

Bonucci: "Rivederlo è sempre un piacere"

Bonucci e Demiral si ritroveranno questa sera da avversari con le maglie delle rispettive Nazionali. I due hanno instaurato un buon rapporto durante l'esperienza del turco alla Juve, come sottolineato da Bonucci: "Rivederlo è sempre un piacere perché è un ragazzo che porta positività ed energia, quindi sarà un piacere abbracciarlo. Per quei 90 minuti saremo avversari, ma il legame che ci lega al di fuori è molto bello".