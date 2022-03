Juve verso l'Inter: ripresi gli allenamenti, Vlahovic in gruppo

Dopo due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri in concomitanza con la sosta di campionato per gli impegni delle nazionali, oggi in casa Juve è ufficialmente cominciata la missione Inter . Domenica sera, infatti, all'Allianz Stadium ci sarà il derby d'Italia, fondamentale in ottica terzo posto e non solo. Naturalmente, ci sono diversi assenti, ancora impegnati con le rispettive selezioni.

Juve: Cuadrado è rientrato in anticipo

Allenamento dunque al Training Center per la Juve nel pomeriggio di oggi. Si è lavorato su esercitazioni dedicate al possesso della palla e conclusioni in porta dopo le combinazioni di gioco. Arrivano buone notizie dall'infermeria: Alex Sandro e Zakaria hanno svolto parte della seduta in gruppo, Vlahovic ha fatto tutto l'allenamento con i compagni. Da segnalare poi la presenza di Cuadrado, rientrano in anticipo dagli impegni con la Nazionale colombiana. Domani sessione mattutina.

Alex Sandro e Zakaria verso la convocazione

Alex Sandro e Zakaria potrebbero tornare dunque a disposizione e tra i convocati per Juve-Inter. Allegri avrebbe così due pedine in più per la difficile partita contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Alex Sandro tornerebbe particolarmente utile vista la squalifica di Pellegrini, ma anche il recupero di Zakaria sarebbe importante per avere più opzioni a centrocampo. Solo con l'avvicinarsi dell'incontro, si saprà se i due avranno anche minuti da spendere in campo.