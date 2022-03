Juve, Zakaria punta l'Inter: "Nessun paragone con Pogba, ho il mio stile"

Juve, Zakaria: "Pogba e Vieira? Sono Denis Zakaria"

Il centrocampista svizzero ha rifiutato qualsiasi paragone con due grandi giocatori del passato bianconero, Pogba e Vieira: "Non mi piacciono questi tipi di paragoni, pur rispettando l'enorme livello di questi campioni. Un onore essere accostato a questi nomi, ma io sono Denis Zakaria e ho le mie caratteristiche speciali e il mio stile. L'importante è rimanere con i piedi per terra, merito di chi mi sta intorno, della mia famiglia, dei miei amici. Sono circondato bene da persone che mi hanno trasmesso dei valori sani".

Juve, Zakaria: "Faremo di tutto per battere l'Inter"

L'infortunio è ormai alle spalle, ma ha frenato il suo inserimento nei piani tattici di Massimiliano Allegri: "Sto bene, va molto meglio. Sto lavorando per mettermi in forma giorno dopo giorno. È stato davvero frustrante infortunarsi dopo essere arrivato da poco in questo nuovo club. Ora c'è Inter-Juve, so che è un classico per il calcio italiano. Vogliamo vincere, sappiamo che è una partita fondamentale per noi e per i nostri tifosi". Zakaria ha anche ricordato il debutto con gol contro l'Hellas Verona: "Sono venuto qui per aiutare la squadra e per mostrare ciò di cui sono capace. Il gol mi ha aiutato nella mia presentazione ma non mi rilasso perché ci sono tantissime cose da fare ancora, partita dopo partita".