Juve verso il Derby d'Italia con l'Inter: Cuadrado scalpita

Mancano solo due giorni all'attesissimo Derby d'Italia , in programma domenica sera alle 20:45 all' Allianz Stadium . Una partita decisiva in ottica scudetto, ma - in generale - una sfida importante per le tifoserie dei due club italiani, da sempre rivali.

Il report allenamento della Juve

Per la preparazione in vista della partita, valevole per la trentaduesima giornata di campionato, la Juve è tornata ad allenarsi questa mattina al centro sportivo bianconero. E la formazione di Massimiliano Allegri, così come comunicato attraverso una nota ufficiale del club torinese: "si è focalizzata su esercitazioni tecniche con fase di costruzione sotto pressione e situazioni di gioco, prima di concludere con una partitella finale".

Il derby tra Cuadrado e Dumfries

Tra i bianconeri alle prese con l'allenamento di gruppo: Juan Cuadrado, di rientro dall'impegno con la Colombia, eliminata dalla corsa per i Mondiali 2022. Peraltro, quella tra Juve e Inter, sarà anche una sfida tra lui e il nerazzurro Denzel Dumfries, riconosciuti come due tra i migliori cursori a livello internazionale. In campo anche Arthur e Danilo, rientrati a Torino dal Brasile. Domani il tecnico juventino Massimiliano Allegri sarà atteso dalla consueta conferenza stampa prepartita alle 14. In mattinata la squadra scenderà nuovamente in campo al mattino per una nuova sessione di allenamento.