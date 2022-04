Juve-Inter, Allegri: "Dybala gioca, con la società siamo in linea su tutto"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del big match della 31esima giornata di Serie A contro l' Inter : "In che condizioni arriviamo alla partita? Lo vedremo domenica. Chiellini è rientrato, Bonucci è in panchina ma è indietro, mentre Zakaria e Alex Sandro sono recuperati".

Juve, Allegri su Dybala: "Rinnovo? Sono d'accordo con la società"

Il tecnico bianconero ha fatto un annuncio su Paulo Dybala ("giocherà") e poi si è detto d'accordo con la scelta del club bianconero di non rinnovare il contratto all'attaccante argentino: "Con la società siamo in linea su tutto. Troviamo sempre un'unità di intenti per andare avanti. Le scelte si fanno insieme. Quando parliamo io dico le mie idee e la società le sue, e poi alla fine troviamo sempre unità di intenti per programmare. Pianifichiamo tutto insieme", ha spiegato l'allenatore livornese. Sulla mancata centralità della Joya nel progetto: "Arrivabene ha parlato chiaramente. Una volta che si fanno delle scelte, sono quelle. Non credo che sia il primo caso di giocatore che cambia società. In questo momento qui bisogna essere concentrati per il finale di stagione".

Juve, Allegri: "Non ci sono favorite"

Allegri non si è sbilanciato sulla favorita del derby d'Italia: "E' il derby d'Italia, è difficile dire la favorita. L'Inter con Napoli e Milan è candidata a vincere lo scudetto. Per noi domani sarà una grande serata, servirà una grande prestazione contro i campioni d'Italia. Dobbiamo consolidare il quarto posto e continuare il percorso, cercando di battere i campioni d'Italia. Abbiamo pareggiato in campionato, perso in Supercoppa... magari domani tocca a noi".