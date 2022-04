 Allegri, la frase urlata in diretta tv al quarto uomo prima del rigore

È successo davvero di tutto nel finale del primo tempo di Juventus-Inter. Mancano pochi istanti al rientro delle squadre negli spogliatoi quando Irrati, richiamato dal Var Mazzoleni, va all'on field review e fischia un rigore per l'Inter dopo un intervento in area di Morata e Alex Sandro su Dumfries. Se i giocatori della Juve iniziano subito a protestare in mezzo al campo, anche la panchina bianconera si risente. Massimiliano Allegri è su tutte le furie mentre le telecamere lo immortalano discutere con il quarto uomo a bordo campo. "Ma che c... dici - lo si sente dire a Ghersini - Ma non è rigore". Ma non finisce qui.