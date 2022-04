Juve, Tévez riporta il sorriso. E Allegri: "Se tieni ai capelli, non fare l'allenatore" VIDEO

Carlitos Tévez riporta il buon umore in casa Juventus dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter. L'Apache, in bianconero tra il 2013 e il 2015, dopo aver assistito allo Stadium al Derby d'Italia, ha prolungato la sua gita tra la Continassa e Vinovo visitando prima il Training Center, poi sedendosi in tribuna con tanto di giaccone ufficiale in compagnia dell'ex portiere Marco Storari (oggi responsabile della valorizzazione dei talenti di casa Juve), al vicepresidente Pavel Nedved, al direttore sportivo Federico Cherubini, al responsabile dell'Under 23 di Serie C Giovanni Manna e allo scout Mattia Notari. Sugli spalti, insieme a lui, anche Matteo Tognozzi (scouting manager), Gianluca Pessotto, Massimiliano Scaglia (responsabile delle squadre giovanili), Lamberto Zauli (allenatore Under 23) con gli altri tecnici del vivaio Corrado Grabbi (Under 14) e Piero Panzanaro (Under 16).