Juve, Allegri batte Pirlo se le vince tutte

Per l'onore, per la classifica e per migliorare i punti dell'anno scorso. Inizia a Cagliari, per la Juve, un lungo sprint finale in cui consolidare il quarto posto in classifica. Ma inizia anche una partita nella partita per Massimiliano Allegri, chiamato a giustificare l'oneroso investimento fatto in estate dai dirigenti per sostituire Andrea Pirlo, che ottenne il quarto posto, ma portò a casa anche due trofei (Coppa Italia e Supercoppa italiana).