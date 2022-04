L'ex centrocampista della Juve Miralem Pjanic non rientra più nei piani del Besiktas , ad annunciarlo, è direttamente il direttore sportivo Ceyhun Kazanci . "Si tratta di un prestito, esattamente come l'attaccante Michy Bastruayi: ci saluteremo a fine stagione perché non resteranno con noi". Il bosniaco farà così rientro alla casa madre Barcellona , club con cui è legato fino al prossimo 30 giugno 2024.

Il ds del Besiktas sull'ex Juve Pjanic: "E' un prestito, tornerà al Barcellona"

Per Pjanic, nella Super Lig turca, una stagione non esattamente esaltante: 25 presenze complessive, zero gol e appena 4 assist, due in campionato e altrettanti in Champions League. Il metronomo bosniaco-lussemburghese non ha lasciato il segno che la dirigenza del Besiktas si sarebbe aspettato, anche per via dei continui infortuni che hanno caratterizzato la sua stagione.

Pjanic e Besiktas: una stagione sofferta

Besiktas che, in generale, è alle prese con una stagione piuttosto deludente: ultimo posto a 0 punti nel gruppo C di Champions League, a sei giornate dalla fine del campionato, a quota 50, i bianconeri di Istanbul si trovano in settima posizione, a tre punti dalla zona Europa e a nove dalla seconda - occupata dal Fenerbahçe - che vale l'accesso ai preliminari Champions.