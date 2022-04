Juve in allenamento: assente Alex Sandro perché in permesso

La Juve ha ripreso oggi gli allenamenti, dopo che ieri e domenica aveva usufruito di due giorni di riposo, per preparare al meglio la partita interna contro il Bologna , in programma alla vigilia di Pasqua alle 18.30. Tutti presenti, tranne uno, al Training Center dopo l'importante vittoria di sabato a Cagliari, con reti di De Ligt e Vlahovic, che ha permesso ai bianconeri di accorciare sulla testa della classifica .

Juve, oggi esercitazioni sulla tecnica

Agli ordini dell'allenatore Massimiliano Allegri, la squadra ha effettuato oggi esercitazioni sulla tecnica per la trasmissione della palla, gestione del possesso ed partitella a concludere la seduta. Era assente solamente Alex Sandro, che ha usufruito di un giorno di permesso. Domani appuntamento alla Continassa per un altro allenamento mattutino. Oggi il winning team della partitella conclusiva era formato, tra gli altri, da Zakaria, Rugani, Morata, Padoin (di nuovo in versione giocatore), Danilo, Perin e Kean. Insieme a loro il giovane Martin Palumbo, dell'Under 23. Il ragazzo, ruolo centrocampista, è un classe 2002, norvegese, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Udinese. Ha già all'attivo 17 presenze con l'Under 23 di Zauli.