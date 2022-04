Chi è Brunori, il gioiello della Juve che segna come Benzema

In Serie C c'è un attaccante che il gol l'ha nel sangue, un vizio e una costante che gli ha permesso di diventare il capocannoniere dei tre gironi del campionato con ben 24 marcature messe a segno. Il bomber in questione è Matteo Brunori del Palermo , in prestito in Sicilia dalla Juventus che giornata dopo giornata riceve notizia di un nuovo gol della punta che, numeri alla mano, in Europa è secondo solo a Benzema . Nell'anno solare, infatti, l'attaccante italo-brasiliano ha segnato 17 gol in 16 partite, una rete ogni 76' che gli ha permesso di entrare nella top 3 dei più prolifici del 2022, con record su record battuti con la maglia rosanero con la quale, come sperano i tifosi dei siciliani, si augura di raggiungere il tanto ambito obiettivo della promozione in Serie B.

Matteo Brunori, chi è il gioiello bianconero

Arrivato a Palermo nel corso della finestra di mercato estiva, Matteo Luigi Brunori ha dapprima faticato a entrare in confidenza col gol, ma poi è stato un vero e proprio spettacolo agli occhi dei tifosi rosanero. Sette gol nel 2021 e poi l'esplosione definitiva nel 2022, con con 10 reti siglate in otto partite consecutive che hanno permesso agli uomini allenati da Silvio Baldini di fare un balzo in avanti molto importante in classifica. Il Palermo, ora secondo in campionato, sogna in grande con Brunori, che con i suoi 24 gol in campionato è entrato nel cuore dei tifosi rosa.

Abile palla al piede, tecnico e dotato di una velocità che spesso gli ha permesso di lasciare sul posto gli avversari, il numero 9 del Palermo è uno degli attaccanti più temuti in Serie C. Dal 2 febbraio a oggi ogni avversario affrontato è stato punito dall'attaccante di proprietà della Juventus, ad eccezione della Fidelis Andria. Anche nell'ultima gara giocata a Monopoli, Brunori ha lasciato il segno con un destro a giro sul quale nulla ha potuto il portiere avversario. È proprio l'imprevedibilità, legata alla fantasia e all'entusiasmo a rendere l'attaccante letale in area di rigor (e non solo), con i compagni di squadra che gli cedono il pallone consapevoli di metterlo in cassaforte.

Brunori, quale futuro dopo Palermo

In prestito alla società di viale del Fante fino a giugno, con la speranza di concludere la stagione festeggiando la promozione in Serie B, Matteo Brunori ora si interroga sul proprio futuro. L'attaccante, come ha ribadito più volte, è entusiasta del campionato giocato a Palermo e quando ci sarà l'occasione di parlare con la Juventus dirà la sua. In B sono state le squadre che hanno bussato alla porta dei bianconeri, ma il Palermo vorrebbe confermarlo nella speranza di avere l'arma in più per il campionato che verrà. D'altronde, per una punta che in Europa nel 2022 è seconda solo a Benzema (un gol ogni 75') e che sta davanti a Lewandowski (un gol ogni 83' per il polacco) tutti sono pronti a fare follie e i rosanero sperano nel benestare della Juventus. Ma l'attaccante potrebbe anche rientrare alla casa madre, direzione Under 23, per cercare anche l'opportunità di entrare nella cerchia dei grandi bianconeri e per farsi notare dal tecnico Allegri.