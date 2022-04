Processo plusvalenze, la difesa della Juve: "Accuse infondate"

ROMA - È ripreso al Tribunale Federale Nazionale, il processo sportivo sulle plusvalenze gonfiate che vede sotto accusa 11 club e 61 tra dirigenti e amministratori. Oggi è stato il turno, tra gli altri, della difesa della Juventus che ha contestato le accuse della procura federale. Secondo l'avvocato del club bianconero, Maurizio Bellacosa, le contestazioni, oltre a non essere fondate, sono in contrasto con la giurisprudenza penale e sportiva. Il legale della Juve ha sottolineato che gli addebiti si basano su parametri, messi a punto dai consulenti della procura, che non si possono applicare. Secondo Bellacosa, per stabilire che una plusvalenza è fittizia e che quindi sia stato comunicato un dato falso, bisognerebbe avere come riferimento un parametro normativo o tecnico. Nel caso delle valutazioni dei calciatori, però, mancano regole e principi contabili precisi e, a giudizio dei difensori della società bianconera, la procura della Figc ha basato le accuse su una metodica, messa a punto da un team di 8 consulenti, completamente nuova, mai applicata in precedenza e del tutto opinabile. Bellacosa, rispetto alle conclusioni del procuratore, ha parlato di "costruzione ondivaga".