Juve, emergenza a metà campo: senza Arthur, c'è Miretti

Prosegue il cammino della Juve per consolidare il piazzamento Champions. Il nuovo scoglio è rappresentato dal Bologna , che scenderà in campo all'Allianz Stadium nella sfida del tardo pomeriggio odierno (sabato 16 aprile) con fischio d'inizio alle 18.30.

Juve, i 20 convocati di Allegri contro il Bologna

Dopo il successo in rimonta di Cagliari all'Unipol Domus (2-1), questi i 20 convocati di Massimiliano Allegri. Portieri: Perin, Pinsoglio, Szczesny; De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti. Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean.

Juve, rientrano Morata e De Sciglio. Arthur ko, c'è Miretti

Il tecnico livornese ritrova quindi Alvaro Morata e Matteo De Sciglio dopo il turno di squalifica scontato nel match contro il Cagliari di Mazzarri. Manca Arthur, fermatosi in settimana per un infortunio alla caviglia: c'è il giovane dell'Under 23 Fabio Miretti. In difesa, ballottaggio per un posto tra le bandiere bianconere Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.