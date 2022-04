Vlahovic fa 50 in Serie A: è il secondo straniero più giovane a riuscirci

L’attaccante serbo è tornato al gol in casa un mese dopo la rete contro la Salernitana e dopo essere rimasto a digiuno contro l’Inter. Quello segnato ai rossoblù è stato il settimo gol per l’ex viola in 14 presenze con la Juve tra tutte le competizioni: uno score non esaltante come quello della prima parte di campionato con la Fiorentina, ma comunque di tutto rispetto considerando le comprensibili difficoltà di adattamento al gioco della Juve che l’ex Partizan Belgrado è dovuto andare incontro, più volte sottolineate da Max Allegri .

Vlahovic fa cifra tonda: 50 gol in Serie A

Peraltro il colpo di testa che ha negato al Bologna la gioia della vittoria in casa della Juve, che manca dal 2011, ha permesso a Vlahovic di raggiungere la cifra tonda in fatto di gol in Serie A: 50 in 108 presenze. Un bottino di tutto rispetto per un giocatore che ha compiuto 22 anni il 28 gennaio, proprio nelle ore in cui si definiva il suo trasferimento alla Juventus e i cui margini di miglioramento sono ancora evidenti, anche nella partecipazione al gioco della squadra, come evidenziato dai “soli” otto assist confezionati in carriera in Serie A, uno dei quali in maglia bianconera.

Juve, Vlahovic secondo più giovane di sempre a segnare 50 reti in A

A proposito di giovane età, raggiungendo il traguardo dei 50 gol in A a 22 anni e 78 giorni Vlahovic è entrato nella storia del calcio italiano e del massimo campionato come il secondo straniero più giovane a raggiungere questo traguardo, oriundi esclusi. Meglio del numero 7 bianconero ha fatto solo Alexandre Pato, che segnò il 50° gol della carriera in A esattamente 11 anni fa, il 10 aprile 2011 a 21 anni e 220 giorni, sul campo della Fiorentina. La curiosità è che il brasiliano, che impiegò 97 partite per raggiungere l'obiettivo, quindi 11 in meno rispetto a Vlahovic, avrebbe poi segnato solo un’altra rete in Serie A, il 27 novembre dello stesso anno contro il Chievo, prima di incappare in un precoce declino.