Juve-Fiorentina: ospite all'Allianz Jannik Sinner

Sinner: “Spero nello scudetto del Milan”

Proprio in occasione del derby della Madonnina, disputato ieri, Sinner aveva fatto sapere di sperare “nello scudetto del Milan”. Aggiungendo: “Non è semplice però. In tv guardo tutte le partite, se posso vado allo stadio. È stato bello visitare Milanello e conoscere tutti i giocatori. I miei preferiti? Ibrahimovic, ovviamente. Ma mi piace anche Sandro Tonali. Lo conosco un po', è giovane, è un gran bravo ragazzo, come anche Florenzi”. Probabilmente Sinner sperava di essere all'Allianz a visionare la prossima avversaria del Milan nella finale di Coppa Italia, in programma l'11 maggio a Roma. Ma i rossoneri non ce l'hanno fatta. C'è naturalmente ancora l'obiettivo principale, lo scudetto, da giocarsi. In un appassionante testa a testa, sempre con l'Inter. Juve e Fiorentina lottano invece per l'Europa che conta, ossia la Champions League. E questa sera proveranno raggiungere i nerazzurri in finale di Coppa.