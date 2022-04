Juve, 27 anni fa se ne andò Andrea Fortunato: il ricordo sul sito ufficiale

Era il 25 aprile del 1995 quando arrivò la notizia che Andrea Fortunato, 23 anni, non ce l'aveva fatta. Il terzino della Juve, di Salerno, ex Genoa, aveva combattuto a lungo contro la leucemia e, proprio quando sembrava stare un po' meglio, arrivò la batosta per tutto il mondo del calcio, non solo per quello bianconero. A distanza di 27 anni, il sito ufficiale della Juve lo ha voluto ricordare con alcune commosse parole, come accade ogni anno.