Addio Dybala, il gesto dei giocatori della Juve negli spogliatoi

TORINO - Grande emozione ieri sera per l'ultima gara all'Allianz Stadium, con la maglia della Juve, di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. L'attaccante argentino, in lacrime al momento di salutare i tifosi dopo il 2-2 con la Lazio, è stato poi omaggiato dai compagni di squadra. Un video degli account social della Juventus mostra la standing ovation a Dybala da parte di tutti i calciatori bianconeri, che, in piedi, applaudono a lungo la Joya negli spogliatoi. Dybala abbraccia i compagni di squadra uno per uno: con Morata e Bonucci, soprattutto, l'abbraccio è sembrato particolarmente caloroso.