Juve, i convocati per la Fiorentina: torna McKennie, c'è Iling-Junior

La Juve è arrivata all'ultimo giorno di scuola. Rimandata all'anno prossimo, troppe insufficienze durante l'anno. Di gioco e di risultati. Professor Massimiliano Allegri ha convocato 21 giocatori per la trasferta con la Fiorentina, in programma oggi alle 20.45. Il compito da eseguire è non fare una figuraccia e “divertirsi”. Il quarto posto è matematico da settimane, gli assenti sono ancora una volta tanti. L'incontro è invece importante per la Fiorentina con l'ipotesi Europa ancora in gioco. Sarà Italiano a interrogare gli 'allievi' del tecnico bianconero, che quest'anno ha vinto tre volte su tre contro la Viola (due in Coppa Italia e una in campionato), in partite quasi sempre tirate.