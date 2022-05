Juve, Chiellini consegna la maglia numero 3 al Museum: la dedica è da grande capitano

"Questa maglia non va indossata, va cucita sulla pelle. Chi lo capisce ne diventa leggenda! Fino alla fine". Questa è la dedica da brividi che Giorgio Chiellini ha accompagnato al gesto di consegna della maglia numero tre al J-Museum. Scritta nero su bianco sulla casacca che per 17 anni lo ha accompagnato in... bianconero.

Una maglietta donata al presidente al presidente del museo Paolo Galimberti, che l'ha posta in una teca appositamente personalizzata per Chiellini dopo che già aveva fatto bella mostra nella hall of fame bianconera tra le casacche degli altri giocatori che avevano collezionato almeno 300 presenze con la Juventus.

Juve, Chiellini: una teca personalizzata. Ora l'ultima anche con l'Italia

Con la Vecchia Signora, il "Chiello" - o "Re Giorgio", altro suo soprannome - ha totalizzato la bellezza di 561 presenze condite da 36 reti dalla stagione 2005-2006 all'ultima partita in bianconera disputata agli ordini di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina, peraltro sua ex squadra. Ora, per Chiellini, arriverà - il prossimo 1° giugno - anche l'ultima in Nazionale contro l'Argentina nella "Coppa Maradona" prima di decidere il suo futuro professionale, che potrebbe portarlo a diventare un calciatore di Mls negli Stati Uniti d'America.