Whisper Challenge: Juve, ecco come si divertono Perin e Chiesa

Perin dice la frase, ma Chiesa alla fine sbaglia

Il Whisper Challenge, postato sui social dalla società bianconera, alla fine non è andato a buon fine. Federico Chiesa, infatti, non è riuscito a indovinare la frase intera dal labiale del suo compagno di squadra. Frase che era quasi uno scioglilingua: “Ho visto ieri sera una rana rara e nera”. Trasformata dall'attaccante in “Ho visto ieri sera una rara in un laghetto”. Se qualcuno se lo ricorda, questo gioco somiglia un po' al telefono senza fili, dove bisognava passarsi da orecchio a orecchio una frase che, puntualmente, arrivava completamente diversa alla fine rispetto all'inizio.

Durante la sfida, Perin comincia dicendo una parola per volta, alcune comprese altre no da Chiesa che a un certo punto si arrabbia e dice: “Ma che gioco è? Dì la frase per intero”. Detto, fatto. Senza però la vittoria finale. Sono ufficialmente cominciate le 'storie' estive da parte dei nostri club, in attesa che si torni a parlare di calcio giocato.