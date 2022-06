La Juve si congratula con Tevez: "Mucha suerte, Carlitos!"

Dall’addio al calcio alla prima avventura da allenatore. Tutto in due settimane. La seconda carriera di Carlos Tevez è pronta a partire dopo l’annuncio del Rosario Centrale , che ha scelto proprio l’Apache come nuova guida tecnica al posto del dimissionario Leandro Somoza.

La Juve si congratula con "Mister Carlitos"

Non a caso la società bianconera non si è fatta sfuggire l’occasione per fare l’in bocca al lupo all’ex numero 10 ritwittando il tweet del Rosario e aggiungendovi una breve, ma significativa didascalia: “¡Mucha suerte, Carlitos Tevez” ha scritto la Juve. L’argentino ha indossato la maglia bianconera tra il 2013 e il 2015 vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana e raggiungendo una finale di Champions, ma soprattutto creando un rapporto molto stretto con ambiente, tifoseria, compagni ed allenatori, rinforzato dalla visita della scorsa primavera alla Continassa nella settimana della partita contro l’Inter.