Allegri denuncia l'ex compagna: "Ha speso i soldi per mio figlio"

TORINO - Massimiliano Allegri ha denunciato e porterà in tribunale l'ex compagna Claudia Ughi, accusata dal tecnico della Juventus di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. Più specificatamente, la donna avrebbe utilizzato il mantenimento, pagato da Allegri e destinato al figlio 11enne dei due, per sé e per pagare le rette universitarie di sua figlia. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, ci sarebbero state oltre 200 mila euro di spese indebite su 600 mila euro che Ughi aveva percepito dopo la fine della relazione con l'allenatore ex Milan. Il 5 luglio Claudia Ughi, difesa dall'avvocato Davide Steccanella e dall'avvocato Paolo Davico Bonino, dovrà comparire a Palazzo di Giustizia 'Bruno Caccia' di Torino per l'udienza preliminare.