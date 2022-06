I 5 gol più belli di Paulo Dybala con la Juve

Sette stagioni, 293 presenze e 115 gol, 82 dei quali in campionato. Dall'Olimpico di Roma, primo stadio "battezzato" con la Juventus nell'agosto 2015, a Marassi, teatro dell'ultima rete in bianconero il 6 maggio scorso contro il Genoa. Questo il mondo bianconero di Paulo Dybala, che oltre ai 12 titoli conquistati porterà con sé nella prossima avventura professionale il ricordo delle tante prodezze realizzate con la maglia che ne ha segnato la carriera in maniera profonda.

Paulo Dybala 10° miglior marcatore nella storia della Juve Proprio grazie all'ultima rete la Joya ha agganciato Roberto Baggio al 10° posto della classifica marcatori all time con la Juventus. Qualcuno forse presto o tardi lo supererà, ma per i tifosi e per gli appassionati di calcio in generale il ricordo di certe prodezze resterà. Serie A o Champions, ecco i cinque gol più belli di Dybala in bianconero. Dinamo Zagabria-Juventus 0-4 (27 settembre 2016, Champions League) Nella seconda stagione della carriera in Champions League Dybala trova il feeling giusto con la competizione. Spettacolare la rete segnata nella fase a gironi contro la Dinamo Zagabria quando, ricevuta palla da Dani Alves, la Joya si inventa un sinistro potentissimo e preciso da quasi 30 metri dopo un controllo orientato. Juventus-Barcellona 3-0 (11 aprile 2017, Champions League) Se si parla di Champions e di Dybala, però, la mente non può che andare alla storica partita contro il Barcellona, andata dei quarti di finale di Champions League 2016-’17. Semplicemente la notte più bella di Paulo in Europa con la Juve. L’argentino sigla una doppietta: spettacolare il primo gol, con controllo spalle alla porta su invito di Cuadrado, giravolta e sinistro rapidissimo sul palo lontano.

Juventus-Atletico Madrid (26 novembre 2019, Champions League) I gol su punizione sono da sempre una specialità di Dybala. Tante le prodezze realizzate dall’argentino su palla inattiva con la Juventus, in Italia e in Europa, a partire da quella contro la Lazio nella Supercoppa 2017. La più bella in assoluto è però la magia in Champions League contro l’Atletico Madrid: un sinistro da posizione defilatissima, quasi dalla linea di fondo, quando tutti, portiere avversario incluso, si sarebbero aspettati un cross… Un capolavoro che ricorda quello segnato proprio da Baggio in uno storico derby del 1990. Lazio-Juventus 0-1 (3 marzo 2018, Serie A) Uno dei gol più famosi e indimenticabili di Dybala con la Juventus, di sicuro uno dei più pesanti. I bianconeri si giocano un pezzo di scudetto in casa della Lazio e l’argentino, ricevuta palla da Rugani, la risolve al 92’ con una magia, un diagonale in caduta a beffare l’intera difesa biancoceleste che lo stava accerchiando.