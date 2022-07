Montero sul suo ritorno alla Juve: "Mi ha chiamato Pessotto"

"A Gianluca Pessotto e alla Juve non potevo dire di No". Parola di Paolo Montero , che in un'intervista in patria ha svelato i retroscena del suo ritorno in bianconero in qualità di allenatore della squadra Primavera.

Juve, il nuovo tecnico dell'Under 19 Montero: "Sono tornato chiamato da Pessotto"

Montero ha aggiunto: "Ho ricevuto una telefonata da Pessotto. Il mio ex compagno mi ha detto che alla Juve stavano cercando un tecnico dal Dna bianconero e che presto avrebbe organizzato un incontro di persona. E così è stato. Dal canto mio, non ho esitato ad annullare le vacanze per rispondere 'presente'. L'ho fatto volentieri: in un attimo ho avverato il sogno della mia vita, tornare alla Juventus".

Juve, Montero: "A Pessotto serviva un tecnico dal Dna Juve"

Montero, da calciatore, ha vestito la magia della Juventus dal 1996 al 2005 e ha chiuso con la maglia del Peñarol nella stagione 2006-2007. Proprio nelle giovanili del club giallonero di Montevideo, l'ex difensore ha cominciato la propria carriera da allenatore, proseguita essenzialmente in argentina alla guida delle prime squadra di Atlético Boca Unidos, Colon Santa Fé, Rosario Central e San Lorenzo. Tra il 209 e il 2021, l'esperienza in Serie C con la Sambenedettese.