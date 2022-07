Juve, inizia il ritiro: bagno di folla per Zakaria e Danilo

Zakaria e Danilo i punti fermi

Tra i primi ad arrivare al Juventus Training Center si sono visti Nicolò Fagioli e Marko Pjaca, entrambi di rientro dal prestito rispettivamente a Cremonese e Toro. Dopo di loro, Mattia De Sciglio e Koni De Winter, due esterni non sicuri di rimanere a Torino per un'altra stagione. Stesso discorso per Moise Kean e Arthur, che potrebbero anche venire utilizzate come contropartite tecniche per arrivare a Nicolò Zaniolo. Tra i punti fermi dell'organico bianconero, invece, Dennis Zakaria e Danilo, tra i più acclamati al momento del loro arrivo alla Continassa. Sia lo svizzero che il duttile giocatore brasiliano saranno tra i giocatori più carismatici della nuova Juve, oltre a Federico Chiesa che sta continuando a lavorare a parte per recuperare dall'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.



Gli assenti: chi raggiungerà a Zakaria e Danilo

Ranghi ridotti dunque per Massimiliano Allegri, che solo a partire dalla prossima settimana potrà contare su un organico più nutrito. Rientreranno infatti dalle vacanze gli altri nazionali bianconeri, oltre i già citati Zakaria e Danilo: da Leonardo Bonucci a Wojciech Szczesny, da Juan Cuadrado a Manuel Locatelli, fino ad arrivare al nuovo numero 9 Dusan Vlahovic. Ma la Juve non aspetta solamente di riabbracciare i volti già noti: ovviamente a Torino c'è grande attesa anche per il ritorno dopo 6 anni di Paul Pogba e la firma di Angel Di Maria. Salvo sorprese, i primi due grandi colpi in entrata di Nedved e Arrivabene. Insomma: i lavori proseguono, in un cantiere Juve più che mai aperto.