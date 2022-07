Juve, ricomincia la stagione: visite mediche per Perin, Danilo e Fagioli

Continuano alla spicciolata a presentarsi allo J Medical i giocatori della Juve per l'inizio della nuova stagione. Se ieri gli occhi erano puntati tutti su Federico Chiesa, oggi è stata la volta di Nicolò Fagioli, il centrocampista del 2001 che tanto bene ha fatto con la Cremonese, neo promossa in Serie A. Il giocatore, in ritiro, farà il possibile per convincere Massimiliano Allegri che è già pronto per un ruolo nel centrocampo di una big.

Juve: gli altri giocatori allo J Medical Non solo Fagioli. Al centro medico bianconero oggi sono arrivati anche il centrocampista Denis Zakaria, il secondo e il terzo portiere, vale a dire Mattia Perin e Carlo Pinsoglio. Più tardi sono arrivati Danilo e Pjaca. È passato anche l'argentino Matias Soulé, così come De Sciglio, Rugani e Pellegrini. La Juve quest'anno ha organizzato questa sorta di pre-raduno per poi essere tutti pronti per il 10 luglio, quando ci sarà l'inizio vero e proprio della stagione agli ordini di Massimiliano Allegri, con la presenza anche dei nazionali e di chi ha usufruito di qualche giorno in più di vacanza.