Pogba: la pettinatura è un must, tutti i look del Polpo dalla Juve allo United

Paul Pogba ama cambiare pettinatura. E con i suoi capelli comunica con il mondo. Ma anche con scritte o disegni sulla testa. Fin dalla prima avventura alla Juve, poi con il Manchester United e ora vedremo cosa inventerà una volta che è tornato bianconero. Per ora, si è presentato con il look total blonde, ma per quanto? Andiamo a scoprire tutte le pettinatura del campione del mondo francese del 2018.

Pogba: in origine era la cresta Al suo arrivo alla Juve, nel 2012, il look era piuttosto sobrio, con cresta d'ordinanza. Ma ben presto le cose sono cambiate. Colpi di sole sia sulla cresta sia sui motivi laterali ad abbellire, tanto per cominciare a distinguersi, trasformando la testa in una sorta di 'bianco e nero'. Poi arriva la cresta alla Hamsik, quindi la versione maculata. Nella sua collezione arriva anche la scritta Dab, come l'esultanza da lui resa celebre.