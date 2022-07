Juve, Gatti saluta il Frosinone: "Per sempre nel cuore"

Il sogno di Federico Gatti è realtà. Al difensore torinese è bastata una stagione da protagonista in Serie B con il Frosinone, al debutto tra i cadetti, per fare il grande salto alla Juventus e in Nazionale.

Lo scorso giugno l’ex giocatore della Pro Patria ha superato a pieni voti l’esame del debutto in azzurro contro l’Inghilterra in Nations League , facendo un figurone contro Tammy Abraham, uno dei migliori centravanti dell’ultima Serie A. Ora però è tempo di pensare alla Juventus, che ha avuto fiducia in lui già a gennaio acquistandolo dal Frosinone e bruciando in extremis la concorrenza del Torino.

Juve, Gatti alla conquista di Allegri

In attesa di capire quale sarà il proprio ruolo nella difesa bianconera, Gatti sta lavorando sodo agli ordini di Max Allegri, senza dimenticarsi di ringraziare il Frosinone che lo ha lanciato nel grande calcio. Il difensore ha infatti pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per salutare l’ambiente ciociaro, corredandolo delle foto più belle del suo anno in giallazzurro.

Federico Gatti saluta il Frosinone

"È arrivato il momento dei saluti dopo solo un anno in Ciociaria - ha scritto Gatti - Un anno che mi ha dato tanto a livello calcistico e soprattuto a livello umano. Voi tifosi mi avete fatto capire l’amore per questi colori e per questa terra ed io ho solamente cercato di ripagarlo dando tutto me stesso in ogni allenamento, in ogni partita fino all’ultimo giorno che ho vestito questa maglia! Vi porterò per sempre nel cuore. A tutto lo staff, ai magazzinieri, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, al direttore Angelozzi, a Mister Grosso ed ad ogni mio singolo compagno, ci tengo a dire che avrete un posto speciale nel mio cuore. Farò per sempre il tifo per voi.