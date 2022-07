Allegri torchia la Juve in ritiro: altra doppia seduta

Juve, alla Continassa si lavora con doppie sedute

Il caldo che sta assalendo l’Italia nel primo scorcio di estate non risparmia neppure Torino, ma, come riportato sul sito ufficiale del club bianconero, l’allenatore livornese sta torchiando i propri giocatori presso i campi del Training Center.

Del resto l’obiettivo è quello di essere pronti per l’inizio della stagione, magari non al 100% della forma, ma comunque in grado di evitare quella partenza falsa costata carissimo nello scorso campionato. Così la preparazione è entrata nel vivo dopo l’arrivo dei nazionali e i lavori proseguono al ritmo di doppie sedute di allenamento giornaliere.