Juve, i numeri 10 della storia: da Sivori a Pogba, più qualche sorpresa

Juve, solo quattro i numeri 10 dal 1995

Neppure la svolta storica coincisa con l’introduzione dei numeri fissi ha modificato questo concetto, perché nell’era in cui si può scendere in campo (ma non in Serie A, da qualche anno…) anche con il numero 99, il 10 viene assegnato da quasi tutte le squadre ai giocatori più tecnici o comunque a quelli di riferimento per i tifosi, anche per una questione di merchandising. Ne sa qualcosa la Juventus, che dopo l’addio di Paulo Dybala, “detentore” della 10 nelle ultime cinque stagioni, ha affidato nuovamente il numero magico a Paul Pogba, che l’aveva già portato nel 2015 prima di cederlo proprio all’argentino dopo il suo passaggio al Manchester United. Restano quindi appena quattro i giocatori della Juve ad aver portato il 10 dall’introduzione della numerazione fissa, che risale al 1995-’96: la scelta del club è stata infatti quella ldi non ritirare la maglia dopo l’addio al calcio di Alex Del Piero, che ha portato la 10 dal 1995 al 2012, anno del suo addio alla Juve. La maglia è rimasta vacante per una sola stagione prima di passare sulle spalle di Carlos Tevez per un biennio e poi, appunto di Pogba.

Juve, l'addio di Platini e la pesante eredità del numero 10

La storia della Juve è però piena di leggende che hanno legato le proprie gesta anche a quel numero di maglia e il riferimento non può che andare a Omar Sivori e Michel Platini, per molti i due juventini più forti di tutti i tempi, senza dimenticare Roberto Baggio. Saltando qua e là, tuttavia, si scoprono varie curiosità legate al pianeta bianconero e al numero 10. Come il fatto che Marino Magrin, storico “erede” di Platini dal 1987 per un biennio, non ha in realtà mai indossato la 10, preferendo la 8: in quegli anni a “dividersi” il peso della maglia più ambita furono Michel Laudrup e nientemeno che Luigi De Agostini, che di professione faceva il fluidificante sinistro, pur con qualità offensive.