Juve, via al Summer Tour: i convocati di Allegri

Vigilia di partenza per gli Stati Uniti per la Juventus. Dopo 10 giorni di intensi allenamenti alla Continassa, infatti, per la squadra di Max Allegri è arrivato il momento di fare sul serio attraverso i primi test amichevoli della stagione, che arrivano a tre settimane dall’inizio del campionato.

Juventus Summer Tour 2022, i convocati: c'è anche Bremer

Il tecnico livornese ha diramato l’elenco dei 27 convocati per la tournée, durante la quale la Juve affronterà anche il Barcellona, il 27 luglio al Cotton Bowl di Dallas, e il Real Madrid, il 31 luglio a Pasadena. Presenti in lista tutti i nuovi acquisti, da Pogba a Di Maria, da Rovella a Gatti fino a Gleison Bremer, con i nuovi, rispettivi numeri di maglia: il difensore brasiliano ha scelto come annunciato il 3 che apparteneva a Giorgio Chiellini. Questa la lista: 1 Szczesny; 3 Bremer; 6 Danilo; 9 Vlahovic; 10 Pogba; 11 Cuadrado; 12 Alex Sandro; 13 Rovella; 14 McKennie; 15 Gatti; 17 Pellegrini; 18 Kean; 19 Bonucci; 22 Di Maria; 23 Pinsoglio; 24 Rugani; 27 Locatelli; 28 Zakaria; 30 Soulé; 33 Aké; 34 Cudrig; 36 Perin; 40 Da Graca; 41 Garofani; 42 Barbieri; 43 Compagnon; 44 Fagioli.

Juve, negli Stati Uniti il debutto della nuova maglia away

Otto invece i giocatori che non partiranno per gli States e quindi non disputeranno il Tour durante il quale debutterà la nuova maglia away, presentata ufficialmente dalla Juve via social poco prima della partenza. Oltre a Federico Chiesa, Arthur e Kaio Jorge, i cui forfeit erano già stati annunciati da Allegri nei giorni scorsi, e oltre ad Adrien Rabiot, bloccato da motivi personali, resteranno in Italia anche Mattia De Sciglio e Aaron Ramsey oltre a Marko Pjaca e Filippo Ranocchia, questi ultimi due al centro di trattative di mercato.