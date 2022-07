Juve-Chivas, Cadena: “Innalzeremo il nome della nostra squadra”

La prima sfida della tournée americana, per la Juve , prevede il Chivas , squadra messicana allenata da Ricardo Cadena . Teoricamente è la partita più facile, visto che dopo ci saranno il Barcellona e il Real Madrid . Il Deportivo Guadalajara , però, è pronto ad affrontare questa sfida non come un'amichevole visto il blasone dei bianconeri di Massimiliano Allegri . A parole, Cadena è pronto a giocarsela alla morte.

Cadena: “Prendiamo sul serio tutte le partite”

Si tratta dunque di una battaglia per il Chivas, di conseguenza lo sarà anche per la Juve. Cadena non ha dubbi: “I ragazzi che partiranno dall'inizio sicuramente entreranno in campo con tutte le motivazioni per affrontare un grande avversario come la Juve”. Una sfida incandescente, insomma, il Deportivo non farà assolutamente da sparring partner: “Il loro prestigio è superiore, ma noi prendiamo sul serio tutte le partite”.