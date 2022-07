Juve in ansia per l'infortunio Pogba: ecco come sta

Brivido Pogba. In un attimo, alla Loyola Marymouth University di Los Angeles è sceso il gelo . E’ bastato vedere Paul fermarsi durante un’esercitazione e vederlo uscire dal campo zoppicando , con il ginocchio destro dolorante per trattenere il fiato. Il volto di Allegri e del Pavel Nedved , che stavano seguendo il lavoro dei bianconeri, si è fatto immediatamente tirato e preoccupato, mentre il Polpo rientrava negli spogliatoi del campus californiano aiutato da due persone. Eravamo nella piena notte italiana tra sabato e domenica e i bianconeri stavano svolgendo l’allenamento pomeridiano dopo la prima amichevole vinta sui messicani del Chivas Guadalajara . La squadra era impegnata in un esercizio: ciascun giocatore doveva toccare il pallone e poi girarsi. E’ proprio su questo movimento che Pogba ha avvertito qualcosa di anomalo , tanto che ha chiesto immediatamente l’aiuto dello staff medico. La situazione ha generato immediata apprensione, considerato il peso specifico del francese, che deve essere uno dei cardini della rinascita juventina. E’ stato lui stesso, in ogni caso, a tranquillizzare tutti con un pollice verso l’alto : un segno positivo, quindi, che lascia ben sperare.

Juve, non c'è preoccupazione per Pogba

L’imprevisto è stato derubricato alla voce «fastidio»: non c’è preoccupazione, non c’è pessimismo nel ritiro bianconero di Los Angeles, tanto che non sono stati disposti esami strumentali nelle ore immediatamente successive. Da oltreoceano - in California sono 9 ore indietro rispetto all’Italia - rimbalzano notizie rassicuranti, insomma, in attesa di fare ulteriori valutazioni durante la giornata, quando ormai in Italia sarà praticamente l’alba di oggi. Pogba dovrebbe innanzitutto riposare per uno o due giorni, poi si valuterà il programma. Logicamente la sua presenza è in forte dubbio per la seconda amichevole della tournée statunitense, in programma al Cotton Bowl Stadium di Dallas (ore 2,30 italiane di mercoledì 27) contro il Barcellona di Lewandowski. Oggi se ne saprà di più.