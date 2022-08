Juve, Pogba non si opera: rientrerà in 5 settimane

Dopo il consulto in giornata a Lione dal professor Bertrand Sonnery-Cottet , Paul Pogba - in accordo con la Juventus - ha deciso: non si opererà al ginocchio.

Juve, Pogba opta per la terapia conservativa: niente operazione e rientro in 5 settimane

Il centrocampista tornato a vestire il bianconero in estate dal Manchester United, ha deciso di seguire, quindi, una terapia conservativa. Questo significa che Massimiliano Allegri potrebbe averlo a disposizione già nell'arco delle prossime 5 settimane. L'alternativa sarebbe stata quella di optare per l'intervento risolutivo dopo l'infortunio al menisco, ma col rischio di fermarsi per quattro mesi e oltre saltando così certamente il Mondiale in Qatar a novembre.