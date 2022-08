Morata strapazza la Juve, poi abbraccia gli ex compagni

Alvaro Morata mattatore nell' amichevole della Continassa tra la Juventus e l' Atletico Madrid . L'ex attaccante bianconero ha segnato una tripletta ai suoi compagni nei 65' in cui è rimasto in campo prima della sostituzione. La partita è poi finita 4-0 per i colchoneros con la rete nel finale di Cunha.

Morata: tre gol e l'abbraccio ai compagni

Lo spagnolo, che la Juventus spera ancora di riportare a Torino, ha aperto le danze al 10' sbloccando il risultato su verticalizzazione di Joao Felix, poi ha raddoppiato al 43' in contropiede, saltando Bremer e superando Szczesny con un tiro nell'angolino sinistro. Infine nella ripresa ha toccato quanto bastava la punizione di Lemar per spiazzare Perin. Gol e anche abbracci per lo spagnolo, che a fine primo tempo ha salutato i suoi ex compagni e tutto lo staff tecnico della Vecchia Signora presente in panchina.