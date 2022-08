Juve: si riprende pensando al Sassuolo, giovedì la presentazione di Bremer

La Juve riprende domani gli allenamenti alla Continassa pensando all'esordio di Ferragosto contro il Sassuolo . I bianconeri hanno usufruito di due giorni di riposo dopo lo 0-4 in amichevole contro l' Atletico Madrid . Quarantotto ore necessarie per smaltire i carichi di lavoro, riabituarsi al fuso orario italiano e, probabilmente, anche dimenticare le scorie della debacle contro Simeone.

Massimiliano Allegri , contro il Sassuolo, dovrà subito far fronte a una grande emergenza. Saranno infatti otto gli assenti per l'esordio: Szczesny, Rabiot, Kean, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, McKennie e Aké . Potrebbe esserci un Filip Kostic in più, almeno in panchina. Dipenderà da quando l'esterno arriverà in Italia e da quanti allenamenti riuscirà a sostenere con la squadra.

L'anno scorso, la Juve all'Allianz Stadium perse contro il Sassuolo di Dionisi. La prima di campionato, invece, fu un 2-2 a Udine che ebbe il sapore della sconfitta per come maturò (avanti 2-0 a fine primo tempo e gol annullato a Cristiano Ronaldo, quella del 3-2, proprio allo scadere del tempo).

Juve: giovedì alle 14.30 ecco Bremer

Giovedì, a Torino, sarà invece tempo di facce nuove (o quasi). Ci sarà infatti la presentazione dell'ex Torino, il difensore centrale Gleison Bremer, che prende il posto dell'olandese De Ligt. La conferenza stampa del brasiliano è fissata per le 14.30. C'è curiosità per scoprire se all'ex granata pesa prendere il posto di De Ligt e arrivare in un anno di profondi cambiamenti in casa bianconera (in difesa non c'è più capitan Chiellini).