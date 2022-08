Perin: "Mercato Roma incredibile, sono da scudetto con Dybala"

"La Roma è una pretendente al titolo , con il mercato che ha fatto, con l’attacco e con i giocatori che ha - ha spiegato Perin -. Viene da una stagione in cui ha riportato una coppa europea in Italia, bisogna includerla per forza. E poi Dybala è il giocatore che mi ha segnato di più in Serie A ...". Anche i bianconeri, nonostante le difficoltà iniziali, sono in piena corsa: "Anche noi puntiamo al titolo. Sappiamo che stiamo ricostruendo, ma quest’anno possiamo dimostrare di aver capito cosa abbiamo sbagliato negli anni passati. Non si può escludere nessuna delle big: il Napoli ha perso dei leader ma ha acquistato degli ottimi giocatori, il Milan è campione d’Italia, l’ Inter è la più attrezzata, e la Roma ha fatto un mercato incredibile".

Perin: "Nessun rimorso, preferisco lottare per vincere trofei"

Perin si è anche soffermato sulla sua scelta di restare alla Juve a fare il vice Szczesny: "Vista superficialmente, fare da secondo può sembrare una scelta di comodo, ma vista nel profondo è una scelta dettata dall’ambizione - ha spiegato l'ex estremo difensore del Genoa -. Avrei potuto finire la carriera con 400-500 presenze in Serie A, ma senza aver mai giocato partite che pesano o lottato per vincere trofei: probabilmente non ci sarebbero stati rimorsi, ma mi sarei chiesto perché non ci avessi provato seriamente. E grazie alla scelta che ho fatto, invece, nella scorsa stagione ho giocato due finali, anche se le abbiamo perse. E ho giocato in Champions: preferisco farmi trovare pronto in un club come la Juventus, piuttosto che fare 35 partite in A ma non lottare per niente".